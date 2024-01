Deschamps é o único vivo entre os que venceram mundial como jogador e técnico

Após o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo na última sexta-feira, 5, e de Franz Beckenbauer na segunda, 8, o francês Didier Deschamps é o único que continua vivo do trio que venceu a Copa do Mundo tanto enquanto jogador, como também no papel de treinador.

Em uma declaração à imprensa francesa, Didier Deschamps destacou a rara conquista alcançada pelos três, lamentando profundamente a perda dos ícones do futebol.

"É com imensa tristeza que recebo a notícia da morte de Franz Beckenbauer. Sua partida ocorre poucos dias após a de Mario Zagallo. Foi uma grande honra para mim unir-me a ambos em 2018 como alguém que venceu a Copa do Mundo tanto como jogador quanto como treinador. A minha dor é proporcional à alegria que senti ao compartilhar a mesa com esses dois gigantes do futebol internacional", afirmou o treinador francês.