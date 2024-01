Clubes da Série A prestam apoio a Ednaldo na CBF, e Paz fala em cuidar do futebol brasileiro

A reunião contou com a presença de presidentes e representantes dos 40 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro

“Uma reunião altamente positiva, com participação maciça dos clubes das Séries A e B. Falamos do futuro do futebol brasileiro, das melhorias das competições ouvindo mais os clubes, com todos participando mais ativamente de todos os detalhes. Ouvimos todos de forma independente para que possamos já nas reuniões dos Conselhos Técnicos de cada competição levar todas as sugestões passadas e acatá-las dentro de uma realidade possível, desde que amparada pelas leis. A nossa pretensão é construir um futebol brasileiro cada vez mais forte e com a participação direta dos clubes”, disse Ednaldo sobre o encontro.

Presidentes e representantes de clubes das Série A e B se reuniram nesta terça-feira, 9, com Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. No encontro, que ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro, houve debate sobre os próximos desafios do futebol brasileiro e um movimento de apoio à gestão de Ednaldo Rodrigues.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, representou a equipe cearense na reunião. O dirigente tricolor reconheceu a importância do encontro para que o futebol brasileiro se fortaleça como um todo e destacou que os clubes estão empenhados em apoiar em todos processos e projetos que possam contribuir para o esporte no país.

"Todos aqui queremos um propósito só, que é o bem e o crescimento do futebol brasileiro. Um produto que é amado pelo nosso povo, admirado pelo mundo inteiro e que nós, dirigentes, temos a responsabilidade de cuidar dele da melhor maneira possível. Os clubes estão muito empenhados nisso, em apoiar todos os processos e projetos que possam contribuir. Os clubes também têm um protagonismo nesse processo de decisão, afinal as torcidas amam os clubes, e que, acima de tudo, o futebol brasileiro cresça cada vez mais nas divisões de base, no futebol feminino, na nossa Seleção, que é um patrimônio do nosso país. Acredito que essa reunião marque uma retomada, para que, juntos, façamos um futebol brasileiro cada vez melhor”, disse.

A reunião com os representantes dos clubes brasileiros ocorreu um dia após um representante da Fifa visitar a entidade e reforçar apoio a Ednaldo Rodrigues à frente da CBF. Na última segunda-feira, 8, Emílio Garcia, diretor de assuntos jurídicos da Fifa, elogiou a recondução do dirigente à presidência.

“A Fifa veio aqui para poder garantir a independência da CBF e o cumprimento dos estatutos da Fifa e da Conmebol. Ficamos aliviados com a decisão do STF que restaura a presidência da CBF a Ednaldo, a decisão livre e democrática do futebol brasileiro, estamos contentes que voltamos à situação original", disse Emílio Garcia na ocasião.

Ednaldo Rodrigues foi retirado do cargo no dia 7 de dezembro, após a Justiça do Rio de Janeiro nomear um interventor para seu lugar. Na última quinta-feira, 4, porém, ele voltou a ser presidente da CBF por conta de uma determinação de Gilmar Mendes, ministro do STF.

A Fifa avaliou que a decisão da Justiça do Rio de Janeiro comprometia a independência da Confederação e, por isso, não reconhecia o interventor nomeado como presidente. Diante deste cenário, a seleção e clubes brasileiros poderiam até mesmo ser excluídos de competições internacionais como forma de punição.