Acertado com a CBF, Dorival Júnior se despede do São Paulo: "Para sempre em meu coração"

Técnico Dorival Júnior no jogo Ituano x São Paulo pela Copa do Brasil 2023

Dorival Júnior se despediu do São Paulo. O técnico, que aceitou o convite da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira, emitiu uma carta em suas redes sociais na noite deste domingo. Ele agradeceu ao Tricolor e enalteceu o clube. “Ser treinador do São Paulo Futebol Clube é uma honra. E uma que pude ter duas vezes na minha carreira. Nessa segunda passagem, especificamente, encontrei um grupo de atletas guerreiros, com amor ao que fazem, funcionários dedicados, e uma gestão competente, que ajudou a devolver o clube ao patamar que é seu”, escreveu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O comandante encerra sua segunda passagem pelo São Paulo com 54 jogos, sendo 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas — aproveitamento de 54,3%. Com ele à beira do campo, o Tricolor se sagrou campeão inédito da Copa do Brasil e também chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana, sendo eliminado nos pênaltis pela LDU.

No Campeonato Brasileiro, sua equipe fez uma campanha relativamente segura, embora tenha amargado um longo jejum de vitórias fora de casa, encerrando a competição no meio da tabela. “Deixo o São Paulo, hoje, pronto para enfrentar os desafios da temporada. No rumo certo e com grandes pessoas e profissionais os guiando. E também o deixo com o dever cumprido e um sonho pessoal atingido, de ser campeão com essa magnífica camisa”, comentou. Dorival também fez questão de agradecer o torcedor são-paulino. “Vocês são especiais. Só alcançamos os nossos objetivos porque vocês estavam lá, nos apoiando e batendo recordes. Fomos campeões com vocês ao lado. Vencemos e voltamos, com vocês ao lado”, disse. Veja carta de despedida na íntegra "Obrigado, São Paulo! As 3 primeiras palavras desse texto não poderiam ser diferentes, e serão repetidas por mim eternamente.

Ser treinador do São Paulo Futebol Clube é uma honra. E uma que pude ter duas vezes na minha carreira. Nessa segunda passagem, especificamente, encontrei um grupo de atletas guerreiros, com amor ao que fazem, funcionários dedicados, e uma gestão competente, que ajudou a devolver o clube ao patamar que é seu. Deixo o São Paulo, hoje, pronto para enfrentar os desafios da temporada. No rumo certo e com grandes pessoas e profissionais os guiando. E também o deixo com o dever cumprido e um sonho pessoal atingido, de ser campeão com essa magnífica camisa.

Chegou a hora de encarar outro desafio, que também era um de meus sonhos, e peço que todos entendam minha decisão. Um agradecimento ainda resta ser feito, e ele foi deixado por último pelo peso que carrega. Torcedores do São Paulo: vocês são especiais. Só alcançamos os nossos objetivos porque vocês estavam lá, nos apoiando e batendo recordes. Fomos campeões com vocês ao lado. Vencemos e voltamos, com vocês ao lado.