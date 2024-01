Após período de recesso, Trem Bala retorna nesta segunda-feira, 8

Alan Neto no novo estúdio do Trem Bala, do O POVO Crédito: AURÉLIO ALVES

Com muito esporte, informação, polêmica, mas com a verdade acima de tudo, o Trem Bala retorna de recesso nesta segunda-feira, 8, a partir das 12 horas, no YouTube do Jornal O POVO e na Rádio O POVO CBN AM 1010. Sob o comando de Alan Neto e suas feras, Sérgio Ponte, Liuê Góis e Jota Lacerda, o icônico programa da crônica esportiva cearense promete muito mais para 2024. Em apenas três meses desde que retornou ao Grupo de Comunicação O POVO , o Trem Bala foi sucesso de audiência e gerou sempre debates acalorados entre a bancada e os entrevistados que encararam a cadeira elétrica, como o vereador Danilo Lopes, o diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, e o presidente do Fortaleza, Alex Santiago.

Apresentador do Trem Bala, Alan Neto não escondeu a felicidade e expectativa para o retorno depois de duas semanas. "Motivados, estamos retornando para levar aos passageiros a excitante viagem do Trem Bala carregado de verdades com o tempero da polêmica. Em 2024, com 13 anos de caminhada, o Trem não vai parar nem a pau, nem a bala e nem por descarga elétrica". Integrante da bancada, o jornalista Sérgio Ponte explicitou o sentimento com a volta do programa. "Um sentimento maior de responsabilidade nos domina com a volta do Trem Bala. A expectativa não é só do profissional é de todos aqueles que fazem parte do programa, que tem um lema a ser seguido. Nessa nova experiência, de fazer o programa no YouTube nos dá a sensação de que estamos cumprindo o que desejamos." Jota Lacerda, que ao lado de Liuê Góis, é cara nova no Trem, revelou que estava contando os dias para o regresso. "O Trem Bala é tão instigante que eu estava fazendo uma contagem regressiva para a volta tal a cobrança de inúmeros ouvintes. Nesses dias do recesso, pude conferir, também, quantas pessoas sentem falta do programa."



