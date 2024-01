Palmeiras oficializa a contratação de Caio Paulista, ex-São Paulo

Vínculo do atleta será válido até dezembro de 2028. Jogador é o terceiro reforço do Alviverde para 2024

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação de Caio Paulista, jogador do Fluminense que estava emprestado para o São Paulo na última temporada. Após exames médicos, o jogador assinou com o Verdão um contrato válido até dezembro de 2028.

"É uma expectativa grande e uma sensação muito boa estar em um clube do tamanho do Palmeiras, que vem conquistando tantos títulos, feito grandes campeonatos no Brasil e na América do Sul. Espero também poder comemorar títulos junto aos meus companheiros e ao staff. Vamos juntos nesta jornada", disse a nova contratação do clube.

Caio é o terceiro reforço da equipe de Abel Ferreira para 2024. Antes dele, o volante Aníbal Moreno (ex-Racing) e o atacante Bruno Rodrigues (ex-Cruzeiro) assinaram o vínculo com o Palmeiras, ambos até 2028.