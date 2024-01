Empréstimo com o São Paulo termina, e Caio Paulista pode ir para o Palmeiras

Lateral-esquerdo, que pertence ao Fluminense, não foi comprado pelo Tricolor do Morumbi ao final do empréstimo e deve se transferir para o Verdão

Nesta segunda-feira, dia 1º de janeiro, o contrato de empréstimo de Caio Paulista com o São Paulo termina. Com isso, ele está livre para ir para o Palmeiras.

Após um 2023 positivo, a contratação em definitivo do lateral esquerdo era dada como certa. Porém, com a indefinição do Tricolor Paulista, o Fluminense chegou a um acordo com o Verdão.

