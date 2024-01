Grêmio renova com o treinador Renato Gaúcho para a temporada 2024

Nesta temporada, Renato comandou o Grêmio nas conquistas do tetracampeonato da Recopa Gaúcha e do hexacampeonato no Gauchão. Retornando à elite após a queda para a Série B, o time chegou na semifinal da Copa do Brasil e foi vice-campeão do Brasileirão, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Além dos títulos que conquistou na carreira de atleta, como a Libertadores e o Mundial de Clubes em 1983, Renato é o treinador que mais esteve à frente do comando técnico do Grêmio, com 483 partidas ao longo de quatro passagens.

O elenco gremista se reapresenta no dia 8 de janeiro para os testes e avaliações da pré-temporada. A equipe terá pela frente no final do mesmo mês as disputas do Gauchão e da Recopa Gaúcha. Depois, iniciará as campanhas na Série A e na Libertadores, previstas para abril. A caminhada na Copa do Brasil deve começar no mês seguinte.

Com Esaú Souza