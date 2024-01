Rei da América: Com Cano e Luis Suárez, jornal divulga finalistas

Entre os jogadores finalistas estão Germán Cano, que foi artilheiro da Copa Libertadores com o campeão Fluminense, do campeão do continente também foi selecionado o colombiano Jhon Arias, os uruguaios Luis Suárez (ex-Grêmio, que foi transferido para o Inter Miami dos EUA) e Nicolás De la Cruz (River, recentemente vendido ao Flamengo).

Os candidatos para a premiação de melhor jogador e técnico no continente sul-americano já estão predefinidos e serão revelados no domingo, 31 de dezembro. A votação do 'Rei da América' é organizada pelo jornal El País e conta com um júri de mais de 200 jornalistas.

Entre os técnicos selecionados, estarão Lionel Scaloni (campeão mundial com a Argentina), Marcelo Bielsa (técnico do Uruguai), Fernando Diniz (técnico do Fluminense e do Brasil) e o português Abel Ferreira (técnico do Palmeiras).

Essa é a primeira vez desde 2018 que um jogador brasileiro não irá aparecer entre os três primeiros colocados. Na ocasião, o El País premiou o argentino Pity Martínez como melhor jogador do continente sul-americano naquela temporada, Quintero e Armani, ficaram na segunda e terceira colocação respectivamente.

River Plate e Flamengo são as única equipes que conseguiram colocar três jogadores de sua equipe nas três primeira colocações da premiação. A equipe da Argentina conseguiu este feito por duas ocasiões, em 2014 e 2018, já o Flamengo, conquistou esse feito com Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Arrascaeta em 2019.

Rei da América: quem foram os últimos vencedores

O vencedor da edição 2023 do ‘Rei da América’ vai substituir o atacante Pedro, que atua pelo Flamengo, que venceu a última edição do renomado prêmio e entre os treinadores Scaloni vai tentar reconquistar a gratificação.

Rei da América: todos os vencedores

Apesar de que nenhum brasileiro esteja concorrendo em 2023, o país é o segundo maior vencedor do prêmio. Ao todo, dez brasileiros já levaram o Rei da América. Os argentinos são os maiores vencedores, conquistando 13 vezes o prêmio. Carlitos Tevez é o maior ganhador do Rei da América, com três troféus (2003, 2004 e 2005).