Casa de Apostas adquire naming rights da Fonte Nova por R$ 52 milhões

Nesta sexta-feira, 29, o consórcio responsável pela administração da Arena Fonte Nova anunciou um novo acordo de naming rights. O estádio passará a se chamar “Casa de Apostas Arena Fonte Nova”, a partir do primeiro trimestre deste ano.

O vínculo tem duração de quatro anos, com acordo tendo como contrapartidas para todos os jogos de futebol e shows sediados no local. O valor de propriedades será de R$ 13 milhões anuais, envolvendo naming rights com a Casa de Apostas, sector rights e supply, com outros parceiros comerciais. O que resultaria em R$ 52 milhões no tempo de contrato.

A Itaipava, que deu à Fonte Nova nos últimos 10 anos, permanecerá como parceira. Com isso, o acordo inclui o fornecimento exclusivo de cervejas e energéticos pertencentes ao Grupo. Ademais, serão mantidos os patrocínios do Camarote Itaipava e dos bares e espaços de exposição das marcas, com ativações de experiências em eventos realizados no local.