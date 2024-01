Staff de Gabigol diz que teste antidoping deu negativo e nega tentativa de fraude

Segundo o portal, o atacante do Flamengo foi acusado pelo TJD-AD de atrapalhar a coleta do exame no Ninho Urubu, antes de uma sessão de treinos, no dia 8 de abril deste ano. O caso se enquadraria no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem: "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".

De acordo com as denúncias, Gabigol teria feito os profissionais esperarem mais do que o previsto e ainda teria agido com desrespeito. O relato aponta que o atacante foi almoçar após o compromisso na Gávea e voltou para realizar o exame sem avisar profissionais no local.

Os demais jogadores teriam realizado o teste normalmente. O caso foi antes da volta da final do Carioca, em que o Flamengo foi goleado pelo Fluminense por 4 a 1 e amargou o vice-campeonato. No duelo, o camisa 10 começou entre os titulares, mas foi substituído no intervalo.

Sem acertar a renovação com o Rubro-Negro, Gabigol tem contrato até o fim de 2024. Com isso, tem atraído interesse de outros clubes do futebol brasileiro, como Corinthians e Grêmio.

Veja a nota do staff de Gabigol na íntegra:

"O atleta Gabriel Barbosa, sua família e staff tomaram conhecimento da matéria publicada nesta sexta-feira (22) pelo site Globo.com. O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que, em nenhum momento, o atleta tentou fraudar o exame.

Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att, Staff Gabigol e família".