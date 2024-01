Phil Foden afirma que Fluminense dificultou a vida do City na final: "São uma ótima equipe"

Na tarde desta sexta-feira, 22, o Manchester City conquistou seu quinto título em 2023. Os Citizens golearam o Fluminense por 4 a 0 e levaram o troféu do Mundial de Clubes para casa. A partida aconteceu em Jidá, na Arábia Saudita.

Foden também comemorou muito a vitória no Mundial de Clubes - um título que o City ainda não tinha na prateleira. Com o troféu, os ingleses chegaram a cinco conquistas no ano: Premier League, Champions League, Copa da Inglaterra, Supercopa da Europa e, agora, o Mundial.

"Me sinto no topo do mundo, de verdade (risos). Esse título foi importante para o clube também, então fico muito feliz, porque foi a primeira vez que ganhamos. Essa é uma grande conquista para nosso time", finalizou o atacante.

O Manchester City ainda volta aos gramados antes do final do ano. O time comandado por Pep Guardiola terá pela frente o Everton na próxima quarta-feira, 27,, às 17h15min (de Brasília), no Goodison Park, pela 19ª rodada da Premier League.