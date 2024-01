Alvo do Corinthians, Gabigol recebe denúncia por tentativa de fraude em exame antidoping

O atacante do Flamengo foi denunciado pela Justiça Desportiva de Antidopagem por uma suposta fraude no exame que identifica o doping

De acordo com informações do portal ge, o TJD-AD acusou o camisa 10 do Rubro-Negro de atrapalar a coleta do exame no Ninho do Urubu, antes de uma sessão de treinos no dia 8 de abril deste ano. O caso se enquadraria no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem: "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".

Um dos alvos do Corinthians no mercado da bola, o atacante Gabigol, do Flamengo teria recebido uma denúncia do Justiça Desportiva Antidopagem por uma suposta fraude no exame que identifica doping em atletas.

Segundo as denúncias, Gabi teria feito os profissionais esperarem mais do que o previsto, e ainda teria agito com desrespeito com eles. Os demais atletas do Flamengo teriam feito o teste antes do treinamento. Os relatos apontam que Gabigol foi almoçar após o compromisso na Gávea e voltou depois para realizar o exame sem avisar aos profissionais que ali estavam.

O caso aconteceu na véspera do jogo da volta da final do Campeonato Carioca, na qual o Flamengo foi goleado pelo Fluminense por 4 a 1 e ficou com o vice da competição. Gabriel Barbosa foi titular na partida e acabou substituído por Everton Ribeiro no intervalo da partida.

Atualmente, Gabigol é alvo tanto do Corinthians, que tem reunião agendada entre os presidentes de ambos os clubes, e do Grêmio, que por ora realizou apenas uma consulta. A renovação de contrato do atleta com o Rubro-Negro ainda não aconteceu, algo que anima os times interessados.