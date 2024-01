Seleção brasileira disputará amistoso contra o México em junho de 2024, anuncia CBF

Time canarinho entrará em campo no dia 8 de junho, nos Estados Unidos. Duelo servirá como parte da preparação para a Copa América

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira, 19, um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção do México, marcado para 8 de junho do próximo ano, nos Estados Unidos. O duelo, de acordo com a entidade, servirá como parte da preparação para a Copa América.

Além dos Los Aztecas, o time canarinho também enfrentará Espanha e Inglaterra em amistosos disputados no primeiro semestre de 2024. Os jogos contra La Roja e English Team estão marcados para a Data Fifa de março e serão realizados em solo europeu.

Após os amistosos, a seleção brasileira disputará a Copa América 2024, disputada nos Estados Unidos. Nesta edição, a Amarelinha se encontra no Grupo D e tem estreia marcada para o dia 21 de junho contra Costa Rica ou Honduras - que jogarão a repescagem para definir quem vai ao torneio. A chave ainda é composta por Colômbia e Paraguai.