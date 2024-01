Marcelinho cita agressão em sequestro e nega envolvimento com mulher casada

O ídolo do Corinthians falou com a imprensa na noite desta segunda-feira, 18, e deu detalhes sobre o sequestro sofrido

“Três indivíduos me abordaram. Tomei essa coronhada (no olho), na minha cabeça e depois não vi mais nada. Entrei no carro e colocaram o capuz, não vi mais nada. Fui levado no meu próprio carro. Se você tem uma arma pontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a falar, o que você faz? Eu fui obrigado a falar”, comentou Marcelinho, desmentindo qualquer relação amorosa com Taís, sua amiga.

O ex-jogador citou que foi agredido na abordagem dos sequestradores e negou que teria se envolvido com uma mulher casada , versão do próprio em vídeo divulgado durante o cárcere privado, alegando que teria sido ameaçado e obrigado a dar essa interpretação.

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca falou com a imprensa na noite dessa segunda-feira, 18, horas após ser resgatado do sequestro em que esteve envolvido desde a madrugada de domingo, 17.

“Bem gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba. E aí, saí com uma mulher que é casada, fui saber depois. E aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou. Esse é o BO”, comentou o ex-jogador.

“Primeiro, gostaria de agradecer, independentemente de ser uma pessoa conhecida ou não, mas o trabalho brilhante da DAS (Delegacia Antissequestro), da Polícia Militar e da Polícia Civil. As três, em conjunto, rápidas, por causa de duas vidas. E outro detalhe: eu sou jornalista e o jornalista tem que trabalhar com a veracidade dos fatos. Muita gente inventa. Antes de inventar, apure. Queria falar da Taís, ela é minha amiga há três anos, conheço o ex-marido dela, os dois filhos dela. É uma mulher íntegra, guerreira, e falaram uma porção de coisas. Ela é minha amiga, porque fui secretário de esportes em Itaquaquecetuba.

Marcelinho Carioca teve destacável carreira como jogador de futebol e se tornou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O “Pé de Anjo” ajudou o Timão a conquistar a Copa do Brasil de 1995, os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, o Mundial de Clubes de 2000, entre outros títulos. O ex-atleta também é o 5º maior artilheiro da história do Alvinegro, com 206 gols.

O fato do sequestro é: eu fui ao show do Thiaguinho, no sábado, e saí por volta de 0h40. Voltando para casa, moro em Arujá, e passando, sempre falando com ela, e com outras pessoas, falei que domingo não vou poder ir ao show novamente, porque vou estar em um evento no CT do Corinthians. Disse que iria entregar os ingressos para eles, próximo da casa dela.

Três ruas depois, na rua debaixo, tinha festa de comunidade, funk rolando. Enquanto conversava com todo mundo, chegaram três indivíduos e me abordaram. Tomei essa coronhada, na minha cabeça e depois não vi mais anda. Entrei no carro e colocaram o capuz, não vi mais nada. Fui levado no meu próprio carro. Se você tem uma arma pontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a falar, o que você faz? Eu fui obrigado a falar. Taís é uma mulher brilhante, guerreira, de fibra, família e só temos amizade.

Eu vi tanta coisa... Eles queriam dinheiro, levaram. Não estava preocupado com dinheiro, e sim com a nossa vida. Encapuzado você não vê nada, só escuta, pedindo para ir ao banheiro. Deram água, comida...