Campeões do Brasileirão: veja lista de quem ganhou mais títulos

O Brasileirão 2023 está em sua reta final e o Palmeiras pode conquistar seu 12º título nesta rodada; confira lista com todos campeões do Brasileirão

Ao longo de 67 edições do Campeonato Brasileiro, a principal competição do futebol nacional, 17 equipes distintas conquistaram o prêmio máximo. Dentre todos os campeões, o Palmeiras é o clube com mais conquistas. Com o fim do Brasileirão nesta quarta, 6, o clube deverá conquistar seu 12º título.

No top-5 de equipes que mais conquistaram o Brasileirão, quatro nomes são destinados aos grandes do estado de São Paulo (Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo). O único clube que não pertence ao estado paulista é do Rio de Janeiro, o Flamengo.

