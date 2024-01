Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza vence Goiás e garante vaga na Sula; Mercado da bola no Ceará

A edição desta segunda-feira, 4 de dezembro, do Esportes do POVO fala sobre a vitória do Fortaleza contra o Goiás, que assegurou classificação do clube para a Copa Sul-Americana de 2024. O programa também traz as movimentações do mercado da bola no Ceará.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta segunda-feira, 4, a partir das 11 horas: