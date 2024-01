Daciolo ameaça desistir de conquistar cargos políticos se o Vasco cair para a Série B

Cabo Daciolo (PDT-RJ), ex-candidato à Presidência da República e ex-candidato a Senador, garantiu que vai parar de concorrer a cargos políticos se o Vasco cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Promessa" foi feita neste domingo, 3, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais.

Na publicação, Daciolo aparece dentro do estádio São Januário e vestido com o manto do time carioca, que atualmente está na 15ª colocação da tabela do campeonato, a última antes da zona do rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão 2023, o Vasco ainda corre risco de rebaixamento. A equipe tem 42 pontos, um a mais do que o Bahia, primeiro time dentro do Z4 e rival direto dos cariocas na luta contra a queda.