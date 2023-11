Libertadores: veja os melhores momentos de Boca Juniors 1x2 Fluminense

Time tricolor conquistou a Libertadores da América pela primeira vez na história após bater os xeneizes por 2 a 1, no estádio do Maracanã

Pela primeira vez na história, o Fluminense conquistou a Libertadores da América após vencer o Boca Juniors-ARG por 2 a 1 neste sábado, 4. A final, decidida na prorrogação, foi realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os gols tricolores foram marcados por Cano e John Kennedy. Advíncula balançou as redes pelo lado xeneize.

