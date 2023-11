Goiás x Bragantino: onde assistir ao vivo e horário

Jogo do Brasileirão entre Goiás e Bragantino será disputado hoje, 2, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir e horário

Goiás e Bragantino se enfrentam hoje, quinta, 02 de novembro (02/11), em jogo da 31ª rodada do Brasileirão 2023. A partida será disputada no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.



O árbitro de Goiás e Bragantino será Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE). Ele será auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). O VAR do embate estará sob o comando de Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA-RS).