Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza viaja para Belo Horizonte; Ceará se despede de Erick

A edição desta terça-feira, 31 de outubro, do Esportes do POVO comenta sobre o último treino e a viagem do Fortaleza para o duelo diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão. O programa também vai comentar sobre a saída do atacante Erick do Ceará, que tem pré-contrato com o São Paulo assinado.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta terça-feira, 31, a partir das 11 horas: