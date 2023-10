Esportes do POVO ao vivo: Na véspera da final, Fortaleza tem dia agitado no Uruguai; Ceará encara o Sport

A edição desta sexta-feira, 27 de outubro, do Esportes do POVO vai abordar o último dia de preparação do Fortaleza antes da final da Copa Sul-Americana. Além do treinamento, o Leão terá contato com a imprensa e reconhecimento do gramado do Estádio Domingo Burgueño. O programa também vai comentar a partida de logo mais entre Ceará e Sport, pela Série B.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta sexta-feira, 27, a partir das 11 horas: