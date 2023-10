Libertadores feminina: Corinthians X Internacional na semifinal; hora e onde assistir

Corinthians e Internacional se enfrentaram na última Supercopa do Brasil, e o time paulista se consagrou campeão Crédito: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF

O Corinthians irá enfrentar o Internacional pela semifinal da Copa Libertadores Feminina. O jogo será na Colômbia, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. A Libertadores Feminina está sendo sediada no país, nas cidades de Cali e Bogotá. As duas equipes decidirão a vaga na final em partida única nesta quarta-feira, 18, às 21h30 (horário de Brasília).

CBF parabeniza Fortaleza pelos 105 anos de história; SAIBA MAIS Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Copa Libertadores Feminina: Retrospecto O confronto entre Internacional e Corinthians está indo para sua terceira grande decisão. Na final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022, as duas equipes decidiram o título da competição, com as corinthianas se consagrando campeãs, com um placar agregado de 5x2 nos dois jogos.

O último grande jogo entre as duas equipes foi pela semifinal da Supercopa do Brasil. Na ocasião, mais um triunfo corintiano, com a vitória de 2x1 sobre as coloradas. Ao chegar na final da competição, levantou mais um título, vencendo o Flamengo por 4x1. Futebol: pré-olímpico será na Venezuela em janeiro e fevereiro de 2024; CONFIRA Copa Libertadores Feminina: Corinthians O clube paulista liderou o grupo C, vencendo todos os seus três jogos, e se classificou para a semifinal com uma vitória de 4x0 sobre o América de Cali. As "Brabas" do Corinthians buscam sua quarta conquista da Libertadores. Caso concretizem esse feito, serão o time que mais vezes levantou o troféu. Destaque: Millene / 5 gols Copa Libertadores Feminina: Internacional Já o clube do Rio Grande do Sul busca seu primeiro título continental. Não só busca seu primeiro título de Libertadores, como, caso consiga a classificação sobre o Corinthians, será sua primeira vez na final da competição. As coloradas configuram a lista dos times que estão 100% nesta edição Feminina da Libertadores. No grupo D, foram três jogos e três vitórias. Nas quartas de finais, venceram o Colo-Colo por 4x2.

Destaque: Priscila / 6 gols Corinthians x Internacional: informações Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)



Estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia) Data: quarta-feira, 18 de outubro de 2023



quarta-feira, 18 de outubro de 2023 Horário: 21h30 (horário de Brasília) Corinthians x Internacional: onde assistir

Sportv: TV por assinatura



TV por assinatura Canal Goat: Youtube



Youtube Meu Timão: Youtube



Youtube PlutoTV: Streaming Libertadores Feminina: adversárias na final Quem se classificar do confronto entre Corinthians e Internacional irá enfrentar o Palmeiras na final. O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Na edição de 2022, as alviverdes ganharam do Boca Juniors por 4x1. A final será no próximo sábado, 21, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, o mesmo palco da partida entre Corinthians e Inter.