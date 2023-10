CBF lamenta grave lesão de Neymar: "Maior ídolo do futebol brasileiro"

A CBF publicou, nesta quarta-feira, 18, uma nota oficial lamentando a lesão de Neymar. O camisa 10 da seleção brasileira, chamado de “maior ídolo do futebol brasileiro” pela entidade, teve o rompimento no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo confirmado após exames realizados nesta tarde e terá que passar por cirurgia.

Neymar foi titular na partida do Brasil contra o Uruguai na última terça-feira, 17. No final do primeiro tempo, o meia sofreu uma torção no joelho esquerdo e foi substituído. Após a confirmação da grave lesão, a CBF lamentou o ocorrido e garantiu que apoiará o craque durante sua recuperação.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio de seu presidente, Ednaldo Rodrigues, lamenta a lesão do jogador Neymar Jr., maior ídolo do futebol brasileiro e da Seleção Brasileira, ocorrido na noite de terça-feira", publicou a entidade.