Globo é condenada a indenizar goleiro por reprises de falha; conheça

A Rede Globo foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 30 mil. A sentença foi decretada no dia 11 de outubro pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A Globo, não apresentou defesa no processo, ainda pode recorrer, segundo o portal Terra.

Alexandre Cajuru ganhou uma disputa judicial contra a Globo . O goleiro de 31 anos, quando atuava pelo CSA-AL, falhou frente à Ponte Preta em uma partida da Série B. Desde então, esse lance é reprisado pela emissora no quadro "Os vacilos dos goleiros do Brasileirão."

Caso Alexandre Cajuru: conheça o goleiro

Alexandre Cajuru, 31 anos, é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, e iniciou sua carreira no futebol na base do Athletico Paranaense, tendo passagens pelo interior de São Paulo, Guaratinguetá e Ferroviária. No CSA, clube em que ele protagonizou um 'frango' em uma derrota do seu clube para a Ponte Preta por 2x1 em 2020, ele passou cinco temporadas.

O goleiro defendia o CSA, de Alagoas, em uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Cajuru tomou um gol ao não conseguir segurar uma bola fácil que havia sido chutada pelo meio de campo, por João Paulo, ex-Fortaleza, que até então era o camisa 10 da Ponte.

"Cajuru, que é isso?... Cajuru, me ajuda, Cajuru", disse o narrador na transmissão. O CSA perdeu o confronto por 2x1. Naquele campeonato, o time alagoano não subiu de divisão por três pontos ao final da competição.

Segundo o site estatístico de esportes, Transfermarkt, Cajuru se encontra sem clube, sendo que a última equipe em que o goleiro atuou foi o Anápolis-GO em 2022.

Caso Alexandre Cajuru: processo



Desde então, o 'frango' de Alexandre Cajuru foi reprisado diversas vezes no quadro "Os vacilos dos goleiros do Brasileirão," que estava na programação do canal fechado SporTV, pertencente à Rede Globo.