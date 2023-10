Atlético Nacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Faltando apenas um passo para chegar à final da Copa Libertadores Feminina em 2023, o Palmeiras enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, na Colômbia. A partida será nesta terça-feira, 17, às 21h30 (de Brasília).

Copa Libertadores Feminina: Palmeiras



As atuais campeãs da Libertadores Feminina, o time alviverde tem o melhor ataque da competição, com 21 gols em quatro partidas. Na Libertadores Feminina, são disputados três jogos na fase de grupos, e no mata-mata são em jogos únicos. As paulistas se classificaram em primeiro no grupo A e passaram nas quartas de final com uma goleada de 6x0 sobre o Olímpia.