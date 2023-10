Machucado, Casemiro não treina e pode desfalcar o Brasil contra o Uruguai

Volante será reavaliado neste domingo, 15, para saber se terá condições de retornar ao campo antes do duelo diante do Uruguai pelas Eliminatórias

O volante Casemiro foi a grande ausência do treino da Seleção Brasileira neste sábado, 14. O jogador, que havia se machucado no 1 a 1 contra a Venezuela na quinta-feira, 12, não foi aos gramados com o restante dos seus companheiros no Uruguai.

De acordo com o ge, o capitão do time ficou no hotel em que a delegação está hospedada, em Montevidéu, realizando fisioterapia. Ele será reavaliado neste domingo para saber se terá condições de retornar ao campo antes do duelo pelas Eliminatórias.

O volante do Manchester United torceu o tornozelo durante o confronto com a Venezuela e foi substituído aos 34 minutos da segunda etapa. O jogador de 31 anos apresentou inchaço na região e se junta a Danilo entre os contudidos do Brasil nesta Data Fifa.