Torcedor acerta balde de pipoca em Neymar após partida entre Brasil e Venezuela; confira

A cena foi vista durante a saída do atleta após o empate em 1 a 1 entre as seleções sul-americanas. O jogador ainda trocou xingamentos com o torcedor responsável pelo acontecimento

A Seleção Brasileira saiu vaiada da Arena Pantanal depois do empate por 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta-feira (12), pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As vaias, porém, não foram a única manifestação de descontentamento da torcida local.

Após o apito final, Neymar — em direção ao túnel que leva aos vestiários — foi atingido por um balde de pipoca vindo da arquibancada.