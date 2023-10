Danilo é cortado por lesão, e Diniz convoca Emerson Royal para jogo contra o Uruguai

Lateral-direito da Juventus-ITA sofreu lesão muscular no empate em 1 a 1 com a Venezuela e deu lugar ao defensor do Tottenham-ING para duelo da próxima terça-feira, 17

A seleção brasileira terá mudanças para a partida contra o Uruguai, na próxima terça-feira, 17, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com problema muscular, o lateral-direito Danilo foi cortado e, para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz convocou, nesta sexta-feira, 13, Emerson Royal, do Tottenham.

O jogador da Juventus, titular da posição desde o ciclo anterior, sentiu lesão no músculo posterior da coxa no empate por 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira, 12, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. A contusão, portanto, impossibilita o atleta de participar do próximo duelo brasileiro.

A tendência agora é que Yan Couto, que assumiu a vaga na substituição de Danilo, siga como titular da equipe. Cabe a Fernando Diniz decidir qual será o lateral direito a iniciar o compromisso.