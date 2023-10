Bruno Guimarães lamenta empate do Brasil com a Venezuela: "Quem não faz, toma"

A falta de capricho na finalização das jogadas, citada pelo técnico Fernando Diniz, encontrou eco no discurso de Bruno Guimarães após o fim do empate do Brasil com a Venezuela por 1 a 1. Na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o time brasileiro sofreu para furar a retranca rival.

"Tivemos bons momentos, poderíamos ter matado (o jogo). Chance com Neymar, com Rodrygo. Futebol às vezes paga, quem não faz, toma. (Venezuela) errou o cruzamento e acertou uma bicicleta, são coisas do futebol. Precisamos corrigir. Não temos muito tempo de treino, é bastante vídeo e conversa. Temos muitas coisas para melhorar, mas fizemos algumas coisas boas também", afirmou o meia, na zona mista.