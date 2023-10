Esportes do POVO ao vivo: Luiz Otávio desabafa sobre o Ceará; Fortaleza se reapresenta

A edição desta quinta-feira, 12 de outubro, do Esportes do POVO, aborda a entrevista coletiva do zagueiro Luiz Otávio sobre o momento do clube nesta reta final da Série B e as declarações do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, sobre a final da Sul-Americana. O programa também analisará os próximos desafios do Tricolor e do Alvinegro neste fim de semana.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quinta-feira, 12, a partir das 11 horas: