Neymar se apresenta à seleção em Cuiabá e homenageia filha recém-nascida; assista

“É uma expectativa grande de fazer bons jogos, de vencer, de ganhar. E, com certeza, a felicidade é maior ainda de estar representando a seleção brasileira”, disse.

Neymar desembarcou na capital mato-grossense logo após o zagueiro Marquinhos e completou a delegação com os 23 convocados pelo técnico Fernando Diniz. Na chegada à concentração, ele confirmou a homenagem que fez à sua filha Mavie.

O jogador fez a letra "M" no cabelo e dedicou à menina nascida na última sexta-feira, 6. Mavie é a primeira filha de Neymar com Bruna Biancardi.

Nesta terça-feira, o atacante do Al Hilal vai participar do primeiro treino da seleção brasileira antes de enfrentar a Venezuela, na quinta-feira, 12, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

"Diniz é um grande treinador, um dos melhores que temos no futebol mundial. Liberdade que ele dá, não só para mim, confiança, é o mais importante'', declarou Neymar.

No mês passado, o atacante marcou dois gols contra a Bolívia e deu uma assistência para Marquinhos balançar as redes contra o Peru. O Brasil lidera o grupo geral das Eliminatórias Sul-Americanas com seis pontos em duas rodadas.