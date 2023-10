"Ficar com a bola e fazer eles correrem", projeta Marquinhos sobre Brasil x Venezuela

Após um treino regenerativo na última segunda-feira, 10, o Brasil faz o primeiro trabalho tático nesta terça-feira e encerra a preparação na quarta-feira, 11, em Cuiabá.

"Vamos analisar bem a seleção da Venezuela. Temos poucas informações ainda, somente o histórico dos últimos jogos com eles. Das últimas vezes, eles jogaram muito baixo e tivemos que criar espaços, jogadas e situações de gol. Não sei se está assim ou se mudaram as características. Então vamos ver o que o professor tem pra falar e treinar. Vamos fazer nosso melhor", acrescentou.

A seleção brasileira estreou nas Eliminatórias Sul-Americanas com duas vitórias, contra Bolívia e Peru, e lidera a tabela com seis pontos. Na última partida, o Brasil venceu a seleção peruana por 1 a 0, com gol no fim de Marquinhos.

"Futebol vem sendo muito mais tático. As equipes vêm dificultando muito o futebol do Brasil, que taticamente é muito bem treinado. Enfrentei algumas vezes a Venezuela e tivemos dificuldades. Então cada jogo tem sua história, vamos ver o que vai acontecer dentro de campo", projetou o zagueiro do Paris Saint Germain.