Arana comemora familiaridade com esquema de Diniz na seleção: "Favorece o meu jogo"

Lateral-esquerdo aponta semelhança entre modelo de jogo do comandante da Amarelinha e de Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Atlético-MG

A seleção brasileira iniciou nesta terça-feira, 11, a preparação para o confronto contra a Venezuela e contou com o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana entre os convocados. O jogador do Atlético-MG comentou sobre sua familiaridade com o estilo de jogo utilizado por Fernando Diniz.

Guilherme Arana esteve entre os cotados para disputar a Copa do Mundo do Catar, em 2022, quando a Seleção Brasileira ainda era comandada por Tite. O lateral, porém, ficou de fora por conta de uma lesão grave no joelho meses antes do torneio. Agora, sob novo comando, garante que está preparado para atuar da maneira que Diniz optar.

"Já fiz a posição por dentro, com o Sampaoli no Galo em 2020. Eu jogava mais por dentro do que ali por fora. Com jogadores de muita velocidade ali por fora, como o Vinícius Júnior e até o (Gabriel) Martinelli, que não está aqui, que faz essa função também. Por onde o treinador, o Diniz, optar, eu já joguei nas duas funções, então não vai ser novidade para mim. Estou preparado", completou.

A seleção brasileira entra em campo nesta quinta-feira, 12, às 21h30min (de Brasília), para enfrentar a Venezuela na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ainda nesta data Fifa, a equipe enfrentará o Uruguai, na próxima terça-feira, dia 17.