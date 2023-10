Diniz chega a Cuiabá, e seleção começa a se apresentar para Eliminatórias

A seleção brasileira começou a se apresentar na noite do último domingo, 9, visando os próximos compromissos, contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O técnico Fernando Diniz e integrantes da comissão técnica desembarcaram em Cuiabá, onde a delegação brasileira vai se concentrar antes de enfrentar a seleção venezuelana na quinta-feira, 12, na Arena Pantanal, a partir das 21h30min (de Brasília).

"É sempre uma honra, uma grande alegria poder estar contribuindo com a seleção brasileira. A gente vai procurar estreitar ainda mais as nossas relações. Obviamente que já tivemos algum ganho tático no período anterior e agora é dar sequência. A gente vai caminhar e estreitar a relação que é uma coisa sem fim", declarou o treinador ao chegar na capital mato-grossense.