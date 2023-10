Botafogo está perto de ganhar o Brasileirão? Veja chances e tabela

Com líder Botafogo em má fase, confira as chances do time carioca conquistar a Série A do Brasileirão 2023 e conheça sua tabela e a dos seus adversários

O Botafogo está em uma fase de queda na Série A do Campeonato Brasileiro 2023, o Brasileirão. O time terminou o primeiro turno com 47 pontos e 82,46% de aproveitamento (15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas). No entanto, no segundo turno, o clube carioca, que está em primeiro lugar com 52 pontos, figura entre as quatro piores campanhas, com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas.

De acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), antes do jogo do Goiás desta segunda, 3, quando o Botafogo empatou em 1 a 1, o time carioca tinha 76,7% de probabilidade de conquistar o seu terceiro Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro turno, essa probabilidade chegou a alcançar os 86%.

