Calleri brilha, São Paulo vence Corinthians e abre 9 pontos do Z4 do Brasileirão

O Corinthians, por sua vez, perdeu a oportunidade de "respirar" no campeonato com mais uma vitória. Mas o foco da equipe agora é a semifinal Sul-Americana, onde enfrentará o Fortaleza.

Com o resultado, o São Paulo foi a 34 pontos, se mantendo na décima colocação, porém, ainda mais distante da zona de rebaixamento. Agora, a diferença para o grupo dos últimos quatro colocados é de nove pontos, o que deixa os comandados de Dorival Júnior em uma situação tranquila no Brasileirão.

O São Paulo conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro, neste sábado, 30. Recebendo o Corinthians, no Morumbi, pela 25ª rodada da competição, a equipe comandada por Dorival Júnior até saiu atrás com um gol precoce de Romero, mas conseguiu merecidamente a virada, saindo de campo com o triunfo por 2 a 1 graças aos gols de Calleri.

O São Paulo volta a entrar em campo apenas no próximo sábado, contra o Vasco da Gama, às 18h30min, em São Januário. Já o Corinthians decide a vaga na grande final da Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, às 21h30min, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

São Paulo muito superior no 1ºT

O São Paulo mandou no jogo durante todo o primeiro tempo, mas quis o destino que o Corinthians saísse na frente. Logo aos dois minutos os visitantes recuperaram a bola já no campo de ataque e Romero, com um chute no cantinho, de fora da área, venceu o goleiro Rafael para fazer 1 a 0.

Daí em diante só deu São Paulo. O time comandado por Dorival Júnior pressionou o Corinthians, não deixando o rival passar do meio-campo praticamente, mas só conseguiu empatar a partida já na reta final do primeiro tempo, quando Rodrigo Nestor bateu para o gol após ficar com a sobra no segundo pau, e Calleri desviou para estufar as redes.

Antes do intervalo, já nos acréscimos, o São Paulo ainda teve tempo de virar a partida, desta vez através de uma linda jogada coletiva. Calleri recebeu de Rafinha e fez o pivô, ajeitando para Alisson, que levou para a linha de fundo e cruzou. Rodrigo Nestor fez o corta-luz e o próprio Calleri apareceu para completar, levando o Morumbi à loucura.

Corinthians vai ao ataque

Precisando correr atrás do prejuízo, o Corinthians mudou sua postura para o segundo tempo, indo para cima do São Paulo. O auxiliar técnico Sidnei Lobo decidiu promover uma mudança no Timão, sacando Gustavo Mosquito para a entrada de Pedro, mas foi o Tricolor quem levou perigo pela primeira vez na etapa complementar.

Aos dez minutos, Lucas recebeu com liberdade no meio-campo, se livrou da marcação e arrancou até a entrada da área, onde bateu forte, no cantinho, exigindo grande defesa do goleiro Cássio, que impediu o camisa 7 do São Paulo de marcar um verdadeiro golaço. Pouco depois foi a vez de Calleri quase balançar as redes pela terceira vez ao completar de cabeça a cobrança de escanteio, mandando rente ao travessão.