Torcedores do Palmeiras registram caso de racismo na Bombonera antes de jogo contra o Boca Juniors

O gesto preconceituoso ocorreu antes da partida desta quinta-feira, na argentina. Um torcedor do Boca apontou o celular em direção à torcida do Verdão com uma mensagem contendo a palavra "macaco"

Torcedores do Palmeiras em La Bombonera registraram, em vídeo, atos racistas de um torcedor do Boca Juniors nesta quinta-feira (28).

No X, antigo Twitter, o jornalista João Paulo Cappellanes divulgou um vídeo em que um torcedor do time xeneize aponta um celular em direção à torcida do Verdão com uma mensagem contendo a palavra "macaco".

A Conmebol, entidade que rege o futebol sul-americano, tem aplicado sanções financeiras para atos de racismo — como aconteceu em Cerro Porteño x Palmeiras, por exemplo. No entanto, a instituição não costuma sancionar penalizações esportivas em casos do tipo.