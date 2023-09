Técnico Lucas Oliveira, com passagens pelo futebol goiano, morre aos 43 anos

O técnico Lucas Oliveira, de 43 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 29, em Goiânia (GO), após sofrer infarto. Ao longo de sua carreira, Lucas trabalhou em diversos clubes do futebol goiano, como nas equipes de base de Vila Nova e Atlético-GO.

Além de trabalhos na base, o treinador comandou, no futebol profissional de Goiás, times como Grêmio Anápolis, Goianésia, e Morrinhos. Seu último trabalho foi no Mineiros, da terceira divisão do estado.

Vila Nova e Atlético-GO prestaram condolências aos familiares em redes sociais. Os clubes destacaram que Lucas era um dos treinadores mais promissores da geração atual. Lucas deixa dois filhos.