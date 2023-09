Esportes do POVO ao vivo: Ceará segue com rotina de treinos; Fortaleza treina no Pici de olho no Grêmio

A edição desta quinta-feira, 28, do Esportes do POVO, aborda as preparações de Ceará e Fortaleza para os próximos compromissos. No sábado, 30, o Leão recebe o Grêmio na Arena Castelão pela Série A. No dia seguinte será a vez do Vovô jogar contra o Atlético-GO, também no Gigante da Boa Vista, pela Série B.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quinta-feira, 28, a partir das 11 horas: