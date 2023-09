LDU vence Defensa y Justicia por 3 a 0 e encaminha vaga na final da Sul-Americana

No segundo e decisivo confronto entre as equipes, o time equatoriano pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim avança à grande decisão do torneio

Na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda semifinal da Copa Sul-Americana, a LDU recebeu e bateu o Defensa y Justicia, por 3 a 0, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. Os gols do confronto foram marcados por Paolo Guerrero (2x) ainda no primeiro tempo e Ezequiel Piovi, já no fim do jogo.

Com a vitória, a LDU vai para o segundo jogo com uma boa vantagem no marcador e pode perder por até dois gols de diferença que avançará para a final da competição. Em caso de empate no placar agregado, a definição do segundo finalista será feita através das penalidades máximas.