Bruno Henrique no Palmeiras? Leila fala sobre possibilidade de reforço em 2024

Atacante Bruno Henrique comemora gol no jogo São Paulo x Flamengo, no Morumbi, pela final da Copa do Brasil 2023 Crédito: Marcello Zambrana / AFP

Leila Pereira viajou junto do restante da delegação do Palmeiras para Buenos Aires, na Argentina. O Verdão desembarcou na última terça-feira, 26, no país para começar a se preparar para o duelo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores. O confronto acontecerá nesta quinta-feira, 28, às 21h30min (de Brasília), em La Bombonera. Entrevistada na chegada alviverde ao hotel, a presidente do Alviverde falou sobre o interesse do clube palestrino em Bruno Henrique, atualmente no Flamengo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O Palmeiras sempre está sondando bons jogadores. Estamos sempre atentos ao mercado. Temos que reforçar o time sempre", limitou-se a dizer a mandatária.

Um dos principais nomes do Flamengo nos últimos anos, Bruno Henrique tem negociações emperradas para renovar contrato com o clube da Gávea, válido até o final deste ano. Depois de ter seu nome especulado no Grêmio, o atleta virou alvo do Palmeiras. Com boa avaliação interna, o diretor de futebol Anderson Barros já lidera planejamento do Verdão para 2024 — a tendência é que a atuação do Palmeiras no mercado de 2024 seja mais contundente. O objetivo é contratar de três a quatro reforços e o número pode aumentar em caso de eventuais e prováveis saídas. Bruno Henrique, portanto, corresponde à postura de mercado prometida pelo Alviverde para a próxima temporada. O atacante, vale lembrar, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Flamengo quer renovar com o atacante, mas as partes ainda não conseguiram chegar a um acordo. Abel Ferreira, evidentemente, gosta do futebol de Bruno Henrique. Reforçar as pontas é um dos objetivos do Alviverde para 2024.