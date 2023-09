Marta aprova Arthur Elias na seleção feminina e revela sonho de jogar em Paris-2024

Camisa 10 do Brasil elogia perfil "muito moderno e ousado" do novo treinador, destaca retomada da parceria com Cristiane e projeta Jogos Olímpicos do próximo ano

A seleção brasileira feminina está passando por uma mudança de comando. Com a saída de Pia Sundhage, que comandou a equipe nas duas últimas Copas do Mundo, a CBF contratou o técnico Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians. Para Marta, a mais experiente das jogadoras convocadas, o novo treinador começou bem o seu trabalho.

As atletas chamadas na primeira convocação de Arthur Elias participaram de oito dias de treino com o novo comandante. A camisa 10, eleita seis vezes melhor jogadora do mundo, exaltou o estilo do treinador. Marta aprovou o novo modelo proposto, que aposta em uma grande variação no modo de jogar.