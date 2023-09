Esportes do POVO ao vivo: Ceará encara a Chape amanhã; SAF do Fortaleza em votação

A edição desta sexta-feira, 22, do Esportes do POVO, projeta o duelo do Ceará diante da Chapecoense pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô visita o time catarinense neste sábado, 23, fora de casa, às 17 horas. O programa também aborda a reapresentação do elenco do Fortaleza, além de, claro, falar sobre a votação da SAF do clube, prevista para amanhã.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta sexta-feira, 22, a partir das 11 horas: