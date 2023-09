Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza vence a 3ª seguida no Morumbi contra o São Paulo; Ceará foca na Chape

A edição desta quinta-feira, 21, do Esportes do POVO, aborda a vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o São Paulo, pela Série A do Brasileiro. Com este resultado, o Tricolor do Pici emendou o terceiro triunfo contra o time paulista no Morumbi. O programa também fala sobre a preparação do Ceará para o duelo diante da Chapecoense.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quinta-feira, 21, a partir das 11 horas: