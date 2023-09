Arthur Elias comanda primeiro treino na seleção brasileira feminina

Com 30 jogadoras convocadas, Amarelinha está concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, e tem primeira atividade sob orientação do novo treinador

O período de treinamentos vai durar até o dia 26 de setembro. O ex-treinador do Corinthians chamou 30 jogadoras para treinar com a seleção brasileira e deu início ao novo ciclo. Arthur Elias assumiu a equipe após a saída da técnica sueca Pia Sundhage.

Essa foi a primeira atividade com bola das atletas convocadas, que se apresentaram na última segunda-feira, 18, e estão concentradas na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, 20, a seleção brasileira feminina realizou o primeiro treinamento após a eliminação na Copa do Mundo da Austrália. Além disso, foi a primeira vez que o novo técnico Arthur Elias comandou um treino com as jogadoras do Brasil.

Seleção feminina: conheça a carreira de Arthur Elias

Sua primeira experiência com o futebol feminino aconteceu em 2006, quando montou um projeto no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP), voltado para características das mulheres no futebol. Na sequência, em 2009, comandou a equipe do Nacional/Mackenzie.

Em 2011, Arthur chegou ao lugar em que conquistaria seu primeiro título de expressão: o Centro Olímpico. Lá, além de ser o técnico do primeiro time profissional do clube, ele também coordenou o projeto das categorias de base, que hoje é referência na modalidade. A conquista do Brasileirão Feminino à frente do Centro Olímpico se deu em 2013.

Em 2015, Arthur Elias foi para o Audax e a virada na sua carreira começou em 2016, quando iniciou uma parceria entre o clube de Osasco e o Corinthians. No mesmo ano, o técnico conquistou a Copa do Brasil. No ano seguinte, ganhou o tão almejado título da Copa Libertadores da América.

Em 2018, a parceria entre Corinthians e Audax chegou ao fim. Com a separação, Arthur foi convidado para permanecer no Timão e sua passagem pelo Alvinegro pode ser definida em três palavras: imponente, eficiente e vitoriosa.