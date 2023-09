Neymar estreia com assistência em goleada do Al-Hilal no Campeonato Saudita

Brasileiro iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou aos 18 minutos do segundo tempo. Time de Riad venceu por 6 a 1, dentro de casa

Nesta sexta-feira, 15, o Al-Hilal, de Neymar, recebeu o Al-Riyadh pela sexta rodada do Campeonato Saudita e venceu por 6 a 1, com gols de Mitrovic, Yasser Al-Shahrani, Nasser Al-Dawsari, Malcolm e Salem Al-Dawsari (2x). Ali Al-Zaqaan diminuiu na reta final.

A partida, que aconteceu no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad, estava com os holofotes apontados para o banco de reservas, já que este foi o primeiro jogo com o camisa 10 da seleção brasileira relacionado. Mesmo assim, Neymar ficou no banco até o começo do segundo tempo e entrou aos 18 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Al-Hilal assumiu a ponta do campeonato, com 16 pontos conquistados. O time comandado por Jorge Jesus volta a campo na próxima quinta-feira, às 12 horas, contra o Dhamk fora de casa.