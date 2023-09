Santos x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Santos e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta, 14 de setembro (14/09), pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 19 horas (horário de Brasília).

Em compensação, o meio-campista Dodi e o atacante Lucas Braga estão de volta. O comandante também terá duas novidades. Os atacantes Maximiliano Silvera e Alfredo Morelos já treinam com o grupo e já estão aptos para estrear.

Do outro lado, o Cruzeiro está na 12ª colocação do Brasileirão, com 26 pontos. A equipe não vence desde o dia 8 de julho. Desde então, são três derrotas e cinco empates.

A partida marcará a estreia do técnico Zé Ricardo, que assume a vaga de Pepa, demitido. Em seu primeiro jogo, ele não poderá contar com Rafael Elias, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Santos x Cruzeiro

Santos

João Paulo; Júnior Caiçara, Joaquim, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Nonato; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendoza.

Cruzeiro