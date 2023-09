Bragantino x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para o embate frente ao Grêmio, o Bragantino volta a ter à disposição os meias Raul e Eric Ramires, além do atacante Eduardo Sasha, que terminaram trabalhos de transição física e voltaram a treinar normalmente com o restante do elenco.

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Bragantino e Grêmio se enfrentam hoje, quinta, 14 de setembro (14/09), pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

Por outro lado, os centroavantes Alerrandro e Thiago Borbas cumprem suspensão pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo e são desfalques. Além deles, seguem como baixas para o técnico Pedro Caixinha: Eduardo Santos (cirurgia no joelho), Henry Mosquera (contusão no joelho), Lucas Cunha (cirurgia no joelho) e Nathan Camargo (cirurgia no joelho).

Pelo lado do Grêmio, as ausências são o meio-campista Bitello, que aceitou proposta do Dínamo Moscou e deve deixar o clube gaúcho em breve, o zagueiro Pedro Geromel, em transição física após uma lesão muscular grau um na coxa esquerda, e o lateral Cuiabano, que tem sentido dores e não treinou com o grupo durante a semana.

Em contrapartida, o técnico Renato Portaluppi terá as voltas do goleiro Gabriel Grando, que estava com a Seleção Pré-Olímpica, assim como os meias Villasanti e Carballo, que defenderam suas respectivas seleções nesta Data Fifa, mas foram relacionados. (Com Gazeta Esportiva)



Bragantino x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bragantino x Grêmio

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Lucas Rafael (Léo Realpe) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Grêmio