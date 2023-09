Vivendo seca de gols, Richarlison alega problemas extracampo: "Vou procurar ajuda psicológica"

"Em Belém (contra a Bolívia) eu estava bem. Ali, foram mais as coisas que não estavam acontecendo. Eu estava fazendo tudo certo e no fim, não saía certo. Como falei, isso reflete as coisas fora de campo", revelou Richarlison.

De acordo com o próprio atleta, ele justificou o choro na partida diante da Bolívia por conta do que "não estava acontecendo". Ainda, o jogador do Tottenham revelou que passou por momentos turbulentos nos últimos cinco meses com amizades interesseiras e afirmou que vai procurar ajuda profissional para resolver os problemas fora das quatro linhas.

"Meu extracampo não está bom. Esses últimos cinco meses foram muito difíceis para mim, mas graças a Deus já melhorou. As pessoas que estavam próximas de mim olhavam apenas para o meu dinheiro, mas já coloquei elas ‘para ralar’. Agora vou procurar ajuda psicológica, ver um psicólogo na Inglaterra também para poder me ajudar e é importante eu estar focado para as coisas voltarem a acontecer", completou.

Atuando nesta temporada pelo Tottenham e pela Seleção Brasileira, Richarlison marcou apenas um gol em sete jogos: balançou as redes no empate em 1 a 1 dos Spurs com o Fulham, pela Copa da Liga Inglesa. O camisa 9 tem sido muito criticado desde que afirmou ser o novo "homem gol" do Brasil, em entrevista coletiva que aconteceu em junho.

Com a vitória sobre o Peru, a Seleção Brasileira retomou a liderança da tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com seis pontos. A Argentina, que também tem seis, fica atrás por ter um gol a menos no saldo. O Brasil, agora, só volta a campo pelo torneio qualificatório nos dias 12 e 17 de outubro, quando enfrenta Venezuela e Uruguai, respectivamente.