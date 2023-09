Seleção: Diniz deve repetir escalação que goleou a Bolívia contra o Peru

A seleção brasileira iniciou, no domingo, 10, a sua preparação para enfrentar o Peru, neste terça, 12, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Este será o primeiro desafio do técnico Fernando Diniz fora de casa no comando da equipe.

Com isso, Diniz deve repetir a escalação que superou os bolivianos, na última sexta-feira, 8: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Richarlison e Rodrygo.

O último treino da Amarelinha antes do duelo ocorre nesta segunda-feira, 11. O embate com os peruanos está marcado para as 23 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. O Brasil lidera as Eliminatórias, com três pontos, assim como Uruguai, Argentina e Colômbia. O Peru, que ficou no empate de 0 a 0 com o Paraguai, está em quinto, com um ponto.